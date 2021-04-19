В Эстонии захотели упразднить институт президентства

Политика

В Эстонии прокомментировали заявление бывшего президента республики Тоомаса Хендрика Ильвеса о необходимости запретить россиянам въезжать в страны Евросоюза. По словам депутата парламента страны от правящей Центристской партии Игоря Кравченко, жителям государства часто приходится краснеть из-за высказываний текущих и бывших лидеров Эстонии. Данную проблему можно решить лишь одним способом, считает он.

«Эстонии катастрофически не везёт с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, то вот второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президентства в Эстонии?», – написал Кравченко в своем Facebook-аккаунте.

Ранее идею закрыть россиянам въезд в Европу оценили в Государственной Думе РФ. Экс-главу Эстонии назвали больным человеком.