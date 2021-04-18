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Политика

«Ну, больной человек»: в Госдуме прокомментировали идею закрыть въезд в Европу россиянам

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 19:57
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 19:57
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com
«Ну, больной человек»: в Госдуме прокомментировали идею закрыть въезд в Европу россиянам

Российский парламентарий Алексей Чепа прокомментировал заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о запрете россиянам посещать входящие в Евросоюз страны.

«Ну, больной человек», - заявил депутат. При этом он допустил, что таким образом политик из Эстонии пытается поднять шум ради самопиара.

Многие страны борются за российских туристов, считает депутат. При этом он добавил, что даже власти Турции нервничают, после того как Россия ограничила полеты в эту страну.

Ранее сообщалось, что эстонский политик Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить россиянам въезд в европейские страны, пишут РИА «Новости».

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