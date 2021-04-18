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Политика

Россиян предложили не пускать в Европу. К этому призвал бывший президент Эстонии

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 15:32
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 15:32
1 мин
Pixabay
Россиян предложили не пускать в Европу. К этому призвал бывший президент Эстонии

Евросоюз должен запретить всем российским гражданам посещать территорию объединения. С таким предложением выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, если до воссоединения Крыма с Россией рассматривался вопрос о безвизовом режиме с ЕС, то сейчас необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.

«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», написал он.

Ограничения, по словам политика, могут ударить по рядовым гражданам страны, но такую инициативу необходимо внедрять.

Ранее стало известно, что эстонцы собирают подписи за выход страны из Евросоюза, пишет ФАН.

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