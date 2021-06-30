В Чехии признали отсутствие доказательств для возбуждения уголовного дела о взрывах во Врбетице
Чешская полиция заявила, что до сих пор не располагает достаточными доказательствами, чтобы возбудить уголовное дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.
При этом следствие в качестве единственной версии взрывов рассматривает причастность российских спецслужб. Чешские власти утверждают, что ответственность за инцидент во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых также подозревают в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Однако глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Чехии Йиржи Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Зато Чехия уже потребовала от России выплатить компенсацию за взрывы. Чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).
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