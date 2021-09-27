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Политика
В Чехии идёт работа над «деликатным вопросом» по поводу оппозиции Беларуси
27 сентября, 2021 21:02
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Youtube / ABC News
На территории Чехии ведется работа по открытию «офиса белорусской оппозиции в изгнании». Об этом сообщил представитель чешского министерства иностранных дел.
По словам ведомства, работа над созданием представительства оппозиции из Беларуси ведётся силами самого МИД и общественными организациями. На данный момент идет проработка этого «деликатного вопроса», передаёт РИА «Новости».
Ранее стало известно, что находящаяся в заключении оппозиционерка Мария Колесникова удостоена престижной премии в области защиты прав человека.
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