Узнице Александра Лукашенко присудили престижную премию
Оппозиционерку Марию Колесникову, которая находится в заключении в Беларуси, удостоили премии имени Вацлава Гавела. Награда вручается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. О премии было объявлено в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
В ходе церемонии присуждения награды председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отметил, что Колесникова воплотила в себе «идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы». При этом ей пришлось заплатить «большую цену», поскольку белорусские власти подвергли её аресту.
Напомним, Мария Колесникова стала одной из ярчайших представительниц белорусской оппозиции после политического кризиса, который последовал за выборами президента республики в августе 2020 года. Ранее её приговорили к 11 годам лишения свободы, напоминает «ТАСС».