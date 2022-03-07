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Политика
В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров России и Украины
7 марта, 2022 17:24
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Flickr
Посольство России в Беларуси сообщило о начале переговоров РФ и Украины. Встреча проходит в том же месте, что и в прошлый раз - в Беловежской пуще.
Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования к Украине, выполнение которых в один миг остановит военную операцию. Одно из условий - внесение изменений в Конституцию Украины.
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