Изменить Конституцию и признать Крым с ЛДНР: Кремль сделал самое откровенное заявление о требованиях к Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал самое откровенное заявление об условиях, выполнения которых требует Москва. В случае их реализации РФ прекратит военную операцию «через мгновение».
Песков назвал одним из условий изменение Конституции. В ней должны закрепить отказ страны от вступления в какой-либо блок.
Кремлевский чиновник заявил, что это возможно только путем внесения поправок в Основной закон страны.
«Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. Все. Через мгновение это прекратится», - сказал Песков агентству Reuters.
По словам пресс-секретаря президента, Украина знает об этих условиях.
«И им сказали, что все это можно остановить в один миг», - пояснил Песков.
7 марта российская и украинская делегация встречаются для третьих переговоров за 12 дней военной операции РФ. В предыдущий раз стороны договорились создать гуманитарные коридоры. Киевские власти отказались от предложенного Москвой маршрута коридоров - все они подразумевают эвакуацию в россию или Беларусь.