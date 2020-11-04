В Белом доме испугались волнений и обнесли его двухметровым забором

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Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения.

Их высота достигает 2,5 метров. Это требуется в рамках предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами президента США.

Площадь сооружения - 20 гектаров. Для его возведения строители трудились круглые сутки. Заграждение состоит из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

К возможным протестам на фоне выборов готовятся и торговые точки Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Их владельцы заколачивают витрины.

Согласно опросу общественного мнения YouGov, 56% избирателей ожидают роста насилия в стране после выборов, сообщает «Интерфакс».

Тем временем, согласно данным опросов, на проходящих президентских выборах, в «колеблющихся» штатах, лидирует действующий президент и кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. При этом кандидат от Демократической партии США Джо Байден не сильно отстаёт от своего оппонента.