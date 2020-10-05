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В Беларуси ждут первый транш российского кредита

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 08:41
1 мин
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фото: Pixabay

В Беларуси назвали сроки получения первого транша российского кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

По словам Селиверстова, в Беларуси рассчитывают получить первый транш уже в октябре. Глава ведомства отметил, что часть российских средств поступит уже этом году, а часть – в следующем.

Селиверстов подчеркнул, что это приемлемый график и дополнительные ресурсы пригодятся республике на развитие, пишет «РИА Новости».

Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для республики в 2021 году.

темы
Россия
Беларусь
деньги
кредит
политика
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