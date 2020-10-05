В Беларуси ждут первый транш российского кредита

фото: Pixabay

В Беларуси назвали сроки получения первого транша российского кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

По словам Селиверстова, в Беларуси рассчитывают получить первый транш уже в октябре. Глава ведомства отметил, что часть российских средств поступит уже этом году, а часть – в следующем.

Селиверстов подчеркнул, что это приемлемый график и дополнительные ресурсы пригодятся республике на развитие, пишет «РИА Новости».

Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для республики в 2021 году.