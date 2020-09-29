Россия и Беларусь договорились о ценах на газ

фото: Flickr

Москва и Минск продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Беларуси в 2021 году. Об этом сообщил посол республики в России Владимир Семашко.

По словам Семашко, переговоры прошли плодотворно, по основным вопросам найден консенсус. Газпром согласился снизить цену на газ для Беларуси с начала 2021 года.

Также дипломат отметил, что с 2022 года в рамках союзного государства России и Беларуси возможно создание общего энергетического рынка, пишет «Regnum».

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что министерства связи России и Беларуси прорабатывают вопрос по отмене роуминга.

По его словам, роуминг может быть отменен до конца текущего года. «Заверение от министерств связи было достаточно четкое о том, что они проблему эту решат», - добавил Рапота.