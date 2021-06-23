В Беларуси вынесшие решения по политическим статьям судьи ушли в отставку по указу Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении и отставке судей. Десять человек ушли по собственному желанию: среди них есть те, кто судил заключенных по политическим статьям.
В отставку ушли 33 судьи, а новые контракты подписали 53 человека: это как новые сотрудники, так и получившие назначение на очередные пять лет.
Из десятки ушедших несколько человек судили протестующих. Один из них - Александр Кочик. Он провел 56 процессов по политическим статьям и дал 529 суток ареста за участие в протестах. Любопытно, что Кочик подписал новый контракт полгода назад и уже попросился в отставку.
Другой судья - Дмитрий Дебой - известен по приговору 16-летнему Никите Золотареву. Он же дал двоим политзаключенным Дмитрию Корнееву и Леониду Ковалеву по 8 и 6 лет колонии соответственно, напоминает «Наша Нива».
Ранее сообщалось, что Лукашенко пересмотрел список лауреатов государственной премии за 2020 год и забрал призы у двоих человек.