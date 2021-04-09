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Политика

В Беларуси разрешили создавать политические партии. Но только при одном условии

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 14:53
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 14:53
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Создание политических партий в Беларуси в скором времени станет возможным. Однако воспользоваться данным правом смогут не все, а только проживающие на территории республики граждане страны. Об этом рассказал министр юстиции Олег Слижевский.

«Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии», – цитирует главу ведомства Белта.

Он подчеркнул, что данное нововведение не позволит партиям существовать за счет иностранных спонсоров. К слову, в любом случае, финансирование из-за рубежа недопустимо, заявил министр.

Ранее сообщалось о том, что лидер Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание во Дворце Независимости, посвященное партийному строительству.

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