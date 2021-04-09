В Беларуси разрешили создавать политические партии. Но только при одном условии

Политика

Создание политических партий в Беларуси в скором времени станет возможным. Однако воспользоваться данным правом смогут не все, а только проживающие на территории республики граждане страны. Об этом рассказал министр юстиции Олег Слижевский.

«Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии», – цитирует главу ведомства Белта.

Он подчеркнул, что данное нововведение не позволит партиям существовать за счет иностранных спонсоров. К слову, в любом случае, финансирование из-за рубежа недопустимо, заявил министр.

Ранее сообщалось о том, что лидер Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание во Дворце Независимости, посвященное партийному строительству.