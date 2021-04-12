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Политика

В Беларуси оппозиционеров судят за «подготовку к захвату зданий госорганов»

Антон Мельников
12 апреля, 2021 17:50
3 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 17:50
3 мин
Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/globallookpress
Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/globallookpress

В белорусском Гомеле началось рассмотрение дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». Подсудимыми по делу выступают люди, которые были доверенными лицами оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах 2020 года. На заседание допустили только родных и представителей государственных СМИ.

Согласно обвинению, Тихановская и её сторонники вели подготовку к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Якобы оппозиционеры для реализации своих планов разыскивали бывших сотрудников силовых структур Беларуси.

В доказательство своей версии СК привёл видеоролик, на котором Тихановская со своими доверенными лицами обсуждают якобы «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

При этом само видео представляет из-себя нарезку отдельных фраз и предложений, а не непрерывный разговор между участниками.

В видеоматериале один из участников встречи сообщает, что в Гомеле «люди готовы».

«Он (Гомель) вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — сообщает мужской голос на видео.

Дальше на видео слышна вырезанная фраза с женским голосом, который произносит: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».

За ней снова следует мужской голос.

«План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей», - сообщает мужчина.

Также, в ходе разговора, один их мужчин отмечает, что протестующим нужны мегафоны, рации и финансирование.

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать», - сообщает он.

По данным издания TUT.by, на видео действительно запечатлён разговор Тихановской с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, а также с активистами из Гомеля - Юрием Власовым, Татьяной Каневской, Дмитрием Ивашковым и Александром Шабалиным. Все гомельские оппозиционеры были задержаны еще до проведения. Все четверо обвиняются в приготовлении к захвату зданий и сооружений и подготовке массовых беспорядков.

По информации сына Татьяны Каневской, который попал на судебное заседание, никто из обвиняемых свою вине не признал, передаёт TUT.by.

Ранее Тихановская объявила о подготовке общенациональной стачки рабочих.

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Оппозиция
Беларусь
Суд
Светлана Тихановская
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