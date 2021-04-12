«Рабочее движение»: в Беларуси готовится общенациональная стачка рабочих против режима Лукашенко

Политика

Рабочие Беларуси объявили о запуске «движения» и специальной платформы «Рабочы рух» («Рабочее движение»). Её цель – подготовить общенациональную стачку. Об этом в своём Telegram-канале сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская.

По её словам, «Рабочее движение» организовал «актив белорусских рабочих», а также независимые профсоюзы и диаспоры рабочих.

«Его цель – подготовить общенациональную стачку, ведь это, как говорят сами рабочие, – самый действенный и безопасный механизм для выражения протеста и давления на режим», - сообщила Тихановская.

По словам оппозиционерки, при первых забастовках против президентства Александра Лукашенко в августе и октябре, «у рабочих ещё не было опыта и крепких связей между предприятиями». Кроме того, многих участников стачек власти подвергали «беспрецедентными репрессиям».

Тем не менее, «протест», по словам Тихановской, «никуда не исчез».

«Сейчас у нас есть опыт, связи между ключевыми предприятиями, чёткий план и поддержка диаспор по всему миру – именно для того, чтобы готовиться к общенациональной стачке», - пишет она.

Тихановская сообщила, что работа движения «Рабочы рух» будет вестись через специальную платформу stachka.org. Она будет координировать действия рабочих и собирать полезную информацию. На данный момент доступ к ресурсу открыт только для активистов. С 15 апреля ресурс станет доступен для всех желающих, сообщила Тихановская.