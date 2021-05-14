В Беларуси намерены ограничить полномочия Александра Лукашенко

Политика

В скором времени возможности президента Беларуси Александра Лукашенко влиять на законотворческий процесс в республике поубавятся. В стране намерены ограничить законодательную функцию главы государства, а именно в части издания декретов.

По словам председателя Конституционного суда РБ, главы комиссии по поправкам в основной закон республики Петра Миклашевича, президент Беларуси не сможет издавать декреты, имеющие силу закона, «в целях более полной реализации парламентом законодательной функции», передает Белта.

Ранее Лукашенко потерял 10 километров Минска, подписав указ.