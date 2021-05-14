Александр Лукашенко своим указом «отдал» бизнесмену из ОАЭ 10 километров Минска

Бизнес

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере столицы. Стало известно, что за проект будет реализован и кто имеет к нему отношение.

Проект реализует арабская компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». По замыслу, в состав комплекса войдут жилые дома, социальные объекты, а также здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Строительство рассчитано на 2021-2040 годы. Инвестор вложит более 10 млрд рублей, пишет Tut.by.

В 2020 году Лукашенко встретился с бизнесменом из ОАЭ Мухаммед аль-Аббаром. Тот заявил, что хочет построить в Минске «умный город». После той встречи президент вывел около 10 километров территории из состава сельхозземель.