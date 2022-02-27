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Политика
В Беларуси начались российско-украинские переговоры
27 февраля, 2022 18:11
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Встреча российской и украинской переговорных делегаций началась.
Сообщается, что переговоры пройдут не в Гомеле, а на белорусско-украинской границе в районе реки Припять.
На время проезда делегаций и проведения переговоров отменены все пуски ракет. Также не будет полетов военных самолетов и вертолетов, пишет «РИА Новости».
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