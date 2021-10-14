В администрации президента запланировали досрочную отставку представляющего КПРФ губернатора
В администрации президента России готовят досрочную отставку главы Хакасии Валентина Коновалова. Он представляет КПРФ и остается единственным губернатором от парламентской оппозиции.
О грядущей отставке сообщили источник в регионе и собеседники, близкие к Кремлю. Отставка намечена на зиму-весну 2022 года. При этом срок полномочий Коновалова истекает в 2023-м.
Возможный преемник 33-летнего губернатора известен. Это 50-летний депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Об этом пишет РБК.
Коновалов выиграл во втором туре выборов в 2018 году, хотя баллотировался как «технический кандидат». Он единственный не согласованный с Кремлем губернатор. Два других губернатора от оппозиции - представители ЛДПР В Хабаровском крае и Владимирской области Сергей Фургал и Владимир Сипягин - больше не возглавляют регионы.
12 октября ушел в отставку глава Ярославской области Дмитрий Миронов. Президент России Владимир Путин назначил его своим помощником. Кремль отрицал связь отставки с результатами «Единой России» на думских выборах.