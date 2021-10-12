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Политика
Губернатор Ярославской области ушел в отставку. Владимир Путин притянул его «поближе к себе»
12 октября, 2021 18:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ярославский губернатор Дмитрий Миронов ушел в отставку. Однако на этом его карьера не закончилась. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Миронов теперь будет его помощником.
Документ уже вступил в силу, сообщается на сайте Кремля.
Пока временно исполняющим обязанности губернатора региона, внезапно оставшегося без руководителя, назначен Михаил Евраев.
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