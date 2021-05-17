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В 70% школьных программ по истории есть неточности. Минпросвещения выпустит новые книги

Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 15:17
2 мин
Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 15:17
2 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство просвещения России всерьез взялось за выяснение достоверности информации в учебниках истории, предназначенных для школьников. Сотрудниками ведомства было изучено свыше 2,5 тысяч программ по данной дисциплине, и, как оказалось, половина из них не в полной мере раскрывает события Великой Отечественной войны.

В Министерстве уточнили, что в 70% случаев материалы, с которыми работают педагоги и ученики с 9 по 11 класс, требуют серьезной доработки. Эксперты отмечают, что в этих программах выявлены неточности, кое-где информация и вовсе отсутствовала, например, о подвигах защитников Брестской крепости или об обороне Севастополя и Одессы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники Минпросвещения создадут новые базовые программы, на которые необходимо будет опираться при изучении истории. Специалисты убеждены, что данные нововведения в первую очередь будут полезны общеобразовательным учреждениям с низкими результатами обучения, передает ТАСС.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что ведомство будет противостоять попыткам исказить историю.

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