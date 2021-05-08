Кравцов: Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю

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Россия будет противостоять искажению истории в учебниках, заявил на награждении победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы не должны допустить, чтобы в угоду каким-то тенденциям, политическим настроениям менялись история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила Война. К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в системе образования, учебниках, программах», - сказал он.

«Без срока давности» - это просветительский проект, который инициировал Владимир Путин. Он направлен на сохранение памяти современников о Великой Отечественной войне, пишет ТАСС.