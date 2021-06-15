Уволен «связанный» с исчезновением политических оппонентов Лукашенко в нулевые Виктор Шейман
Управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман уволен. Соответствующий указ подписан 15 июня.
Пресс-служба главы республики сообщила, что Шейман уволен по статье 84 Конституции в связи с отставкой.
О том, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку Шеймана, стало известно 11 июня. Глава республики говорил, что политик много раз писал рапорт, но он не соглашался с этим.
Прощаясь, Лукашенко попросил чиновника «не уходить далеко». Он отмечал: «Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».
Шейман был управляющим делами президента с 2013 года. В 2020-м Лукашенко во время послания парламенту и народу вспоминал, что в 90-е тот лично ездил с пистолетом и уничтожал «подонков». «Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против бандитов», - заявлял президент.
Журналисты связывают фигуру Шеймана с исчезновением политических оппонентов Лукашенко в нулевые.