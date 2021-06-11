«Не дай Бог»: как Лукашенко прощался с отправленным в отставку управляющим делами президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку уравляющего делами главы государства Виктора Шеймана. Прощаясь, белорусский лидер заявил, что благодарен политику и найдет время встретиться с ним, чтобы поблагодарить его еще раз.
«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни», - сказал президент.
Он пообещал экс-руководителю найти несколько вариантов работ.
«Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», - заключил глава республики. Его слова приводит «Наша Нива».
Ранее сообщалось, что после изменений в Конституцию белорусы смогут отправить президента в отставку.