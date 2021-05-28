После изменений в Конституцию белорусы смогут отправить президента в отставку

Политика

С принятием поправок в Конституцию Беларуси Всебелорусское народное собрание получит возможность объявлять президенту импичмент. Сейчас эта функция есть только у парламента.

Отставка президента будет возможна в случае государственной измены или другого тяжкого преступления.

Для вынесения обвинения потребуются голоса 50% делегатов Собрания, для отставки - двух третей, сообщает БелТА.

О готовящемся изменении в основной закон страны рассказал председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

По его мнению, эта поправка в Конституцию «будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его убийства. В такой ситуации полномочия перейдут Совету безопасности.