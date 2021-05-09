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Политика

Александр Лукашенко подписал тот самый декрет о переходе власти

Лилия Караева
9 мая, 2021 09:22
2 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 09:22
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности. Это произойдет в единственном случае - после гибели главы государства.

Декрет от 9 мая 2021 года носит название «О защите суверенитета и конституционного строя». Он вступает в силу с момента подписания.

Документ предусматривает передачу власти в случае смерти Лукашенко в результате покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий. После гибели президента все государственные органы и должностные лица должны выполнять решения Совета безопасности, председателем которого является премьер-министр, пишет БелТА.

Решения Совбеза обязательны для всех. Он же будет решать вопрос о проведении выборов.

Цель декрета - сохранение независимости и суверенитета республики, подчеркивается в документе.

В начале мая белорусский премьер Роман Головченко рассказал о подготовке декрета, связанного с передачей полномочий президента.

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