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Политика

Премьер Беларуси рассказал о передаче полномочий от Лукашенко под угрозой «физического устранения»

Антон Мельников
4 мая, 2021 15:37
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 15:37
2 мин
government.gov.by
government.gov.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью журналистам прокомментировал возможность передачи полномочий президента республики Совету безопасности страны. Подобные изменения планируется закрепить в отдельном декрете президента.

Головченко сообщил, что он сам, как член белорусского Совбеза, принимал участие в подготовке предложений по готовящемуся декрету.

Конкретной даты, когда будет готова окончательная версия редакции декрета, премьер пока не знает.

Он подчеркнул, что решение по декрету о передаче полномочий будет принимать президент.

«Какое Президент примет решение, такой он (декрет – прим.) и будет», - сообщил премьер.

Головченко отметил, что «декрет рождается не на пустом месте» и необходимость в изменениях понимает, в том числе, белорусский лидер.

«Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства - они выходят за рамки понимания моральных ценностей, - отметил премьер-министр. - Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации. И Президент как глава государства, главнокомандующий прекрасно это понимает».

Глава белорусского правительства пояснил, что страна должна быть готова к различным инцидентам и кризисам, в том числе, к физическому устранению первых лиц государства.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции: это возможность физического устранения руководства страны», - приводит слова Головченко агентство «БелТА».

Ранее стало известно, что режиму Александра Лукашенко готовят новые «проблемы» от европейских стран.

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Премьер-министр
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Президентство
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