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Политика

Режиму Александра Лукашенко готовят новые «проблемы» от европейских стран

Антон Мельников
4 мая, 2021 14:26
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 14:26
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано сообщил, что ЕС продолжает разрабатывать следующий (четвертый) пакет ограничительных мер против действующего в Беларуси режима Александра Лукашенко. При этом конкретную дату принятия новых санкций он не назвал, ссылаясь на продолжающееся обсуждение вопроса.

Ранее появилась информация о том, что четвертый санкционный пакет должен быть готов к 10 мая, а решение по нему могут принять на встрече глав МИД стран-членов ЕС в июне. Об этом сообщал редактор признанного в России иностранным агентом СМИ «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

«Работа над санкциями идет без привязки к конкретной дате по их одобрению», — сообщил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.

Он пояснил, что новые меры против Беларуси будут объявлены после того, как «завершатся все обсуждения между членами ЕС и будут закончены все необходимые процедуры».

Стано добавил, что на ближайшей встрече Совета глав МИД стран ЕС, которая пройдет 10 мая, в повестке значится пункт «Беларусь. Обмен мнениями», передает интернет-газета Naviny.by.

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ТЕГИ
Санкции
ЕС
Александр Лукашенко
Беларусь
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