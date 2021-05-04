Режиму Александра Лукашенко готовят новые «проблемы» от европейских стран

Политика

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано сообщил, что ЕС продолжает разрабатывать следующий (четвертый) пакет ограничительных мер против действующего в Беларуси режима Александра Лукашенко. При этом конкретную дату принятия новых санкций он не назвал, ссылаясь на продолжающееся обсуждение вопроса.

Ранее появилась информация о том, что четвертый санкционный пакет должен быть готов к 10 мая, а решение по нему могут принять на встрече глав МИД стран-членов ЕС в июне. Об этом сообщал редактор признанного в России иностранным агентом СМИ «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

«Работа над санкциями идет без привязки к конкретной дате по их одобрению», — сообщил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.

Он пояснил, что новые меры против Беларуси будут объявлены после того, как «завершатся все обсуждения между членами ЕС и будут закончены все необходимые процедуры».

Стано добавил, что на ближайшей встрече Совета глав МИД стран ЕС, которая пройдет 10 мая, в повестке значится пункт «Беларусь. Обмен мнениями», передает интернет-газета Naviny.by.