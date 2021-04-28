Урегулировал ли Медведев конфликт с Кудриным? Он вспыхнул в 2011 году после «неверного» решения

Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопросы подписчиков на площадке «ВКонтакте». Один из них касался конфликта с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, произошедшего в 2011 году.

Медведева спросили, урегулировал ли он разногласия с политиком, которые возникли, когда он был президентом страны, а Кудрин - главой Минфина.

«У меня с Алексеем Кудриным никогда не было каких-то там враждебных отношений. В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мной принимались как президентом страны, неверными. Раз он об этом сказал, естественно я ему сказал, что нам придется в этой ситуации разойтись», - сказал зампредседателя Совбеза.

Медведев заявил, что после конфликта общался с Кудриным в дружеском ключе и высоко оценивал его профессиональные качества.

Разногласия, о которых спросили Медведева, возникли из-за решения о непосильных расходах на модернизацию армии - 20 трлн рублей до 2020 года. Кудрин после этого отказался работать в правительстве под председательством Медведева. Тот предложил ему подать в отставку.

Ранее Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России.