Упрямость жителей Санкт-Петербурга доведет до новых ограничений

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О возможном усилении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, предупредили жителей Санкт-Петербурга.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, это произойдет в случае, если в городе не будут выполняться санитарные правила. По его словам, самый простой способ избежать усиления ограничений - применять средства защиты. «За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях», - сказал губернатор, передает «Радио России».

В настоящее время в городе ограничена работа заведений общепита, а организациям рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Пассажиры обязаны находиться во всех видах транспорта в средствах индивидуальной защиты. Волонтеры доставляют продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции.

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Об этом говорится в исследования ученых из Китая. Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.