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Умение России быстро и эффективно возрождать свои Вооруженные силы оценили

Лилия Караева
4 ноября, 2020 11:36
1 мин
Военнослужащие РФ
Минобороны РФ

В Великобритании оценили реформы в вооруженных силах России, прошедшие за последние годы. Утверждается, что никакая другая страна не способна так быстро вернуть мощь армии, как Россия.

Такую точку зрения изданию The Economist высказал эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. Он считает, что успех реформ зависел от увеличения расходов на оборону.

Деньги пошли на перевооружение сухопутных войск, авиации и флота и оснащение армии высокоточным оружием. Кофман указал на наземные ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

«Десять лет назад идея о том, что российский флот способен нанести точный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии показалась бы фантастикой. Сегодня это реальность», — сказал эксперт.

Положительным моментом названо участие России в разных конфликтах, в частности, в Сирии. По мнению эксперта, ближневосточная республика стала полигоном для испытания новых видов оружия, пишет Lenta.ru.

Расходы федерального бюджета на оборону в России часто превосхдят расходы на экономику. В 2021 году на армию выделят 3,11 триллиона рублей, на экономику - 3,37 триллиона. В последний раз экономика была важнее обороны в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует масштабную реформу армии для оптимизации бюджета.

темы
Россия
армия
реформа
оценка
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