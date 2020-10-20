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Министерство финансов России планирует провести масштабную реформу армии для оптимизации бюджета. Так, ведомство предлагает сократить численности войск, увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, отменить индексацию военных пенсий и начать экономить на питании.

К слову, сократить штат Минфин предлагает сразу на 10%. То есть речь идет о ликвидации порядка 100 тысяч должностей. Уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий. Кроме того, ведомство предлагает перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач – медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Также финансисты предлагают увеличить срок использования вещевого имущества или заменить его денежной компенсацией. Еще один способ экономии – обеспечивать питанием военнослужащих только в период полевых выходов и во время боевого дежурства.

Исключить предлагают и ежегодное увеличение военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, но тут же предлагают увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимый для ее получения.

«Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны. То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже», – поясняет инициативу ведомства газета «Известия».

Ранее Минфин выступил с инициативой реформы правоохранительных органов.