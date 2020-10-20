Сократить армию и увеличить срок выслуги: Минфин об экономии бюджетных денег
Министерство финансов России планирует провести масштабную реформу армии для оптимизации бюджета. Так, ведомство предлагает сократить численности войск, увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, отменить индексацию военных пенсий и начать экономить на питании.
К слову, сократить штат Минфин предлагает сразу на 10%. То есть речь идет о ликвидации порядка 100 тысяч должностей. Уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий. Кроме того, ведомство предлагает перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач – медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.
Также финансисты предлагают увеличить срок использования вещевого имущества или заменить его денежной компенсацией. Еще один способ экономии – обеспечивать питанием военнослужащих только в период полевых выходов и во время боевого дежурства.
Исключить предлагают и ежегодное увеличение военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, но тут же предлагают увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимый для ее получения.
«Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны. То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже», – поясняет инициативу ведомства газета «Известия».
Ранее Минфин выступил с инициативой реформы правоохранительных органов.