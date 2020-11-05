Уличные торговцы Вашингтона определились с победителем президентских выборов

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Неподалеку от Белого дома в Вашингтоне уличные торговцы продают футболки и кепки кандидата в президенты США Джо Байдена.

Около самой резиденции главы государства все спокойно, а людей меньше, чем днем ранее. Дополнительный забор вокруг Белого дома, возведенный из-за возможных беспорядков, пестрит листовками и плакатами. Вблизи резиденции идет торговля атрибутикой предвыборного штаба Байдена.

По последним данным, Трамп и Байден идут вровень. Исход выборов может решить подсчет голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона и Невада, сообщает телеканал «360».

Тем временем, в условиях затягивания процесса подсчета голосов и при нескольких раскладах в голосовании еще не определившихся штатов в США может сложиться ситуация, при которой действующий президент Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден наберут равное количество голосов выборщиков. Описаны четыре подобных сценария.