«Укусить» и Россию: премьер-министр соседней страны раскрыл «истинный» замысел противников

Политика

Страны Евросоюза хотят снова попытаться устроить переворот в Беларуси. Именно в этих целях они приняли экономические санкции против республики. Ограничения призваны обрушить экономику страны и создать условия для смены власти. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Белорусский премьер сообщил главе российского правительства, что страны Запада своими санкциями нацеливаются на те сферы экономики республики, которые приносят наибольший вклад в ВВП страны. При этом, по мнению Головченко, ЕС хочет задеть и российскую сторону.

«При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят «укусить» и Россию», — отметил белорусский премьер.

Головченко пояснил, что предварительный пакет ограничений ЕС подразумевает запрет на закупку у Беларуси калийных удобрений. Также рассматривается вариант отказаться от газа, который транспортируется через территорию республики. Премьер-министр полагает, что этим меры направлены на то, чтобы запретить закупать газ из проходящих по стране трубопроводов, которыми владеет Россия, передаёт Lenta.ru.

Между тем, эксперты полагают, что у России и Беларуси уже есть план по обходу западных санкций. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».