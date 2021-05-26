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Экономика

Белорусской экономике нанесут удар по одному из самых чувствительных мест

Антон Мельников
26 мая, 2021 20:07
2 мин
Антон Мельников
26 мая, 2021 20:07
2 мин
ОАО «Беларуськалий»
ОАО «Беларуськалий»

Европейские страны могут принять новые санкции против белорусских предприятий, производящих калийные удобрения. Для Беларуси эта продукция является одной из основ экспорта. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg.

Со слов собеседника агентства, на данный момент конкретные цели новых антибелорусских ограничений еще не определены. Тем не менее, высока вероятность того, что санкции затронут калийные удобрения из республики. Второй наиболее ожидаемой целью станет белорусский авиаперевозчик «Белавиа», передаёт РИА «Новости».

Отметим, предприятие «Беларуськалий» находится в числе мировых лидеров по объёму производства калийных удобрений и является одной из крупнейших госкомпаний Беларуси. По словам экспертов, экспортные поставки от этого производителя покрывают 25% потребностей в калийных удобрениях Евросоюза. За время существования «Беларуськалия» клиентами предприятия стали около 140 стран мира.

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