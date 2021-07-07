Украину признали Европой
Мечта президента Украины Владимира Зеленского начинает сбываться. Литва и Польша пошли навстречу государства и признали его Европой на основе «конституции» 18-го века.
Известно, что министры иностранных дел трех стран подписали два документа – Декларацию о европейском наследии и общих ценностях и Дорожную карту дальнейшего взаимодействия. Они пообещали «бороться» с агрессивными нападками России и пропагандой, а также осудили РФ за захват Крыма.
К слову о признании Украины Европой. Стороны вспомнили о преемнике украинского военного деятеля Ивана Мазепы – гетмане Правобережной Украины Пилипе Орлике, который является автором первой конституции республики. В ней говорилось об идентичности украинцев, литовцев и поляков, передает в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее сообщалось о том, что Украина намерена отказаться от российских тестов на COVID-19.