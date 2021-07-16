Украинцев начнут готовить к войне по желанию Владимира Зеленского. Закон принят
Сегодня, 16 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект лидера республики Владимира Зеленского о «национальном сопротивлении». Документ позволяет привлекать граждан страны к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности.
Предполагается, что население будут зазывать на мероприятия, связанные с защитой суверенитета от внешней агрессии и территориальной целостности Украины и в мирное, и в особое время. Законопроект будет введен в действие 1 января 2022 года, то есть меньше чем через полгода граждан начнут готовить к движению сопротивления. Возглавлять его будет Зеленский.
Кроме того, на Украине увеличилась численность Вооруженных сил на 11 тысяч человек. Эта инициатива напрямую связана с принятым сегодня законопроектом, передает ИА REGNUM.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к Зеленскому с пожеланием изучить его статью об Украине.