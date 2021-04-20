Украинского депутата жестко отчитали в ПАСЕ и попросили выйти вон

Политика

Депутату Верховной Рады, представителю Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексею Гончаренко отключили микрофон на заседании ассамблеи из-за его очередной скандальной выходки.

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление Гончаренко и потребовал покинуть зал заседаний.

Во время своего выступления Гончаренко достал украинский флаг якобы с дырками «от российских пуль» и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Закончить свою мысль он не успел, Дамс прервал его выступление, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее.

«Это просто невероятно!», - возмутился председатель ПАСЕ, потребовав отключить украинскому депутату микрофон и предложил ему выйти. «Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием», сказал Дамс и подал сигнал стюардам, которые дежурят у входа в зал заседаний, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия откажется от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации.