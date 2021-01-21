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Политика

Украинский дипломат угрожает Кремлю «выключением лампочек»

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 17:38
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 17:38
1 мин
whoswhos.org
whoswhos.org

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о намерении устроить в Москве энергетический коллапс. Причем он планирует сделать это не собственными руками, а при помощи сил Америки. Все для того, чтобы обезоружить Россию.

«Наша цель должна формулироваться не в том, чтобы вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле», – сказал дипломат в эфире телеканала «Прямой», передает газета «Известия».

По его мнению, Украина могла бы предоставить властям Соединенных Штатов Америки часть своей территории, чтобы помочь им бороться с Россией. Огрызко добавил, что американцы хотят чувствовать себя уверенно в киберсреде, и Киев мог бы предоставить Штатам поддержку в этом направлении.

Ранее сообщалось о том, что МИД Украины обвинил советскую власть в Холокосте.

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