Украинский депутат от партии власти сожалеет о запрете расстреливать оппозиционеров. В Раде скандал
В Верховной раде Украины произошла потасовка между депутатом от партии власти «Слуга народа» Никиты Потураевым и представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
Дело в том, что говоря о поправках к проекту закона об обеспечении независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию, Потураев завил об испытываемом им сожалении в связи с тем, что «ОПЗЖ не расстреливают». Также он добавил о необходимости «уничтожать их политически», раз применять оружие в отношении оппозиционеров запрещено.
Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» тут же заблокировали трибуну, с которой вещал провластный политик, а спикер Верховной рады Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв.
После «обеда», Потураев извинился, а представители ОПЗЖ потребовали провести расследование случившегося, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Украина «готовится» к войне с Россией.