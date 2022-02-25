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Политика
Украинские войска заходят в Киев. Власти призывают киевлян сделать запасы еды и воды
25 февраля, 2022 15:35
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Pixabay
Несколько источников сообщили о заходе ВСУ в Киев. Горожан просят не снимать военную технику.
Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Глава города Виталий Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны. Он попросил людей оставаться дома, но помогать солдатам.
Кличко также призвал сделать запасы еды и воды, а также вещей первой необходимости.
Источник ранее заявил, что Россия задумывала взять Киев к утру 25 февраля, но планы провалились. Сейчас российские войска экстренно наращивают силы.
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