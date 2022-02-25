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Политика
Российские войска к этому утру должны были окружить Киев. Но всё идет медленнее и сложнее
25 февраля, 2022 15:25
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Нацполиция Украины
Источник сообщил об экстренном наращивании российских войск для операции на Украине. По его данным, Генштаб дал на полное взятие Киева три дня.
Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его информации, Киев должны были окружить уже к утру 25 февраля.
«Но до этого еще очень далеко», - отметил собеседник.
Массированный штурм столицы Украины должен начаться в ближайшее время. Он будет идти с использованием подразделений из Чечни.
Ранее сообщалось о планах штурмовать Киев силами чеченских силовиков и под командованием главы ЧР Рамзана Кадырова.
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