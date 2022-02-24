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Политика
Украинские военнослужащие попали «в котел» при боестолкновении у города Счастье и сдались в плен
24 февраля, 2022 10:29
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Вооруженные силы Украины были взяты «в котел» у города Счастье в Луганской народной республике. Большинство военных сдались в плен.
Об этом пишет Readovka со ссылкой на собственные источники. В результате боестолкновений с частями ВСУ у Счастья войска Украины попали в окружение.
Спустя несколько часов после начала военной операции России Украина потеряла первые населенные пункты.
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