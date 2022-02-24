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Политика
Украина потеряла первые населенные пункты
24 февраля, 2022 09:03
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Украина потеряла первые населенные пункты. Это села Меловое и Городище в Луганской области.
Информацию сообщило МЧС Украины.
Украинское командование рассказало о сбитом российском самолете на востоке Украины, пишет «Подъем».
Напомним, рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в ЛДНР. ОН обратился к украинским военнослужащим с требованием сложить оружие.
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