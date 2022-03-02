Украинские власти подтвердили приезд своей делегации на переговоры с Россией вечером 2 марта
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили - встреча с российской делегацией для переговоров состоится этим вечером. Состав делегации тот же.
«Переговоры будут сегодня вечером», - сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его мнению, от сегодняшней встречи «ничего не изменится». Арестович так описал позицию Киева: «Мы будем стоять на своих позициях». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским будет ждать украинских переговорщиков сегодня вечером.
Кремль объяснил, почему глава России Владимир Путин выбрал Мединского для переговоров с Украиной.
Сегодня источники заявляли, что переговоры 2 марта маловероятны, и прогнозировали встречу в конце недели.