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Политика

Украинские власти конфисковали партию «чернобыльской водки»

Артем Денисов
9 мая, 2021 04:36
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 04:36
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Украины конфисковали «крафтовую водку», которая была изготовлена на основе выросших возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС яблок.

1,5 тысячи бутылок хотели отправить в Британию. Производитель спиртного - компания Chernobyl Spirit Company. Там говорят, что Atomik является первым потребительским продуктом, который сделали из сырья с подвергшихся облучению территорий. В компании ждут ждут результата расследования спецслужб Украины.

В Chernobyl Spirit Company сообщили, что выросшие на территории растения безопасны для употребления. Первая дегустация водки прошла в 2019 году. Для ее создания использовали яблоки, которые растут в поселке Народичи — он прилегает к зоне отчуждения, сообщает телеканал «360».

Ранее украинская Служба безопасности опубликовала документы КГБ СССР о Чернобыльской атомной электростанции, которые ранее были засекречены. Из рассекреченных данных следует, что авария была не первой.

Ранее по теме:  На Украине рассекретили документы о Чернобыле. На АЭС было множество проблем до трагической аварии 1986 года
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