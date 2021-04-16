Политика

Власти Киева признались в собственной безграмотности в области обучения солдат необходимым навыкам. Премьер-министр возглавляемой Владимиром Зеленским страны Денис Шмыгаль обратился к США с просьбой расширить программу обучения украинских военных.

Он подчеркнул, что для удобства американских инструкторов власти республики готовы использовать «нетронутые» территории Украины.

«Будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне, а также и в других областях Украины», – цитирует Шмыгаля РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что киевские военные убили третьего мирного жителя в ДНР. В скором времени состоится экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.