«Пора отвечать!»: киевские силовики убили в ДНР третьего мирного жителя

Политика

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика намерена провести экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности после смерти 57-летнего мирного жителя в районе населенного пункта Опытное.

«Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ, приведших к гибели гражданского населения, Координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой», – отметил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.

Заседание состоится в ближайшую удобную для всех участников рабочей группы дату, говорится в Telegram-канале ведомства.

Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник также прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он заявил о том, что это уже третья гибель мирного человека. «Пора отвечать!», – заключил Мирошник.

Ранее в Кремле выразили надежду на то, что президент Франции и канцлер Германии убедят украинского лидера Владимира Зеленского прекратить провокации в Донбассе.