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Политика
Украинские силовики приготовились сбрасывать химоружие с беспилотников
23 декабря, 2021 21:34
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Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look press
Доставленное на Украину химоружие готово к применению с беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава «пока непризнанной» Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на Украину химическое оружие было доставлено самолетами из США.
Химоружие упаковано в контейнерах, которые дают возможность скидывать его с беспилотников
Пушилин выразил надежду, что украинская власть не рискнет применить химическое вооружение в Донбассе, пишет «ПолитЭксперт».
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