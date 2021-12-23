Новости – Политика
Политика
Глава ДНР подтвердил наличие химоружия на Украине
23 декабря, 2021 17:58
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Alexander Rekun/Global Look Press
На Украине уже есть химическое оружие. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава «пока непризнанной» (так сказал президент России Владимир Путин) Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По словам Пушилина, химоружие уже доставлено на Украину. Остается понять, решится ли Киев на его применение.
Глава ДНР выразил надежду, что освещение присутствия химоружия на Украине в СМИ остановят Киев от его применения, пишет «РИА Новости».
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